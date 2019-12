© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina a reti bianche il primo tempo di ChievoVerona-Cremonese, posticipo delle 18.00 del 15° turno di serie B. Un primo tempo senza troppe emozioni, con i padrodni di casa che hanno tenuto in mano il pallino del gioco, mentre la Cremonese ha provato a far male in contropiede.

ChievoVerona-Cremonese 0-0