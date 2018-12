Serie B, il punto sulla 15^ giornata - Il Palermo allunga in vetta, risorge il Verona

Fabio Grosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Palermo mantiene la leadership in Serie B anche dopo il quindicesimo turno, che ha visto i rosanero allungare in vetta e grazie al successo per 3-1 sul Padova e al pareggio a reti bianche del Lecce tra le mura amiche contro il Perugia. Sono tre ora i punti che separano gli uomini di Stellone, a quota 29, dai salentini, fermi al secondo posto a quota 26 in coabitazione col Pescara, vittorioso per 2-0 nell'anticipo contro il Carpi. Tuttavia, va ricordato, entrambe le compagini hanno una gara in più rispetto ai siciliani. Tra le inseguitrici il Cittadella non va oltre lo 0-0 sul campo della Cremonese, ma mantiene la quarta piazza davanti al Verona che nel big match del "Vigorito" contro il Benevento trova un successo scaccia-crisi, che riporta gli uomini di Grosso in piena zona play-off.

In coda alla classifica, invece, il Livorno si aggiudica lo scontro diretto contro il Foggia per 2-1, agganciando i satanelli a quota 9 e trovando il primo successo della gestione Breda. Da segnalare anche l'ampia vittoria per 4-0 dello Spezia sul Cosenza, che porta nuovamente gli aquilotti ai margini della zona play-off ma lascia invariata la situazione per i calabresi, sempre con un margine di due punti sulla zona play-out, e il successo di misura del Venezia di Zenga sull'Ascoli, che allunga a tre turni la striscia positiva dei lagunari. Completerà il quadro il posticipo di stasera tra Salernitana e Brescia, che metterà in palio punti importanti in chiave play-off.

I risultati della 15° giornata

Pescara-Carpi 2-0

Padova-Palermo 1-3

Lecce-Pescara 0-0

Spezia-Cosenza 4-0

Venezia-Ascoli 1-0

Cremonese-Cittadella 0-0

Livorno-Foggia 3-1

Benevento-Verona 0-1

Salernitana-Brescia (stasera alle 21)