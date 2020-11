Serie B, il Venezia non si fa sorprendere: con l'Empoli 2-0 dopo la sospensione per nebbia

Alla fine il Venezia porta a casa un successo meritato, ma soprattutto maturato nei 62' di ieri. I veneti vincono 2-0 nel recupero del match contro l'Empoli, sospeso ieri per nebbia: poche emozioni e nessun gol in più rispetto ai due segnati ieri, la squadra toscana non è riuscita a rimontare il doppio svantaggio. Secondo successo per il Venezia, che nel prossimo turno sfiderà la Reggiana.

