Colpaccio della Salernitana, che batte per 2-1 in trasferta la capolista Palermo nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie B. Rosanero in vantaggio al 17' con Jajalo, ma i campani pareggiano al 41' con Anderson. Casasola, al 93', regala tre punti preziosissimi alla squadra di Gregucci, che sale in settima posizione, a quota 27 punti. Per i siciliani è la seconda sconfitta in campionato.