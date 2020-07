Serie B, Juve Stabia-Chievo: punti vitali per non affondare

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW!

La Serie BKT 2019/20 torna in campo questa sera, con le partite valide per la 35^ giornata. Di grande importanza Juve Stabia-Chievo, sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento difficile. Le vespe, con 2 punti raccolti nelle ultime 5 partite, occupano il 17^ posto e si trovano quindi in zona playout, mentre i clivensi sono usciti dalla zona playoff dopo aver rimediato una sconfitta e 2 pareggi nelle ultime 3 gare. Fischio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dirige la sfida il Sig. Ivano Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – Bissare il successo contro il Chievo del girone d’andata e provare ad uscire dalle sabbie mobili dei playout. La Juve Stabia ha questi obiettivi per la sfida del Menti contro i veneti, che dirà molto sul finale di stagione delle vespe. Un match che il tecnico Fabio Caserta affronterà con il solito 4-3-3, in cui mancherà per squalifica Vitiello. Il terzino destro verrà sostituito da Fazio, in una difesa completata da Tonucci e Troest in mezzo e da Germoni sulla corsia di sinistra. Mastalli, Calò e Mallamo dovrebbero comporre la mediana, a supporto di un tridente offensivo formato da DI Mariano, Bifulco e Forte.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Nel momento più delicato della stagione, serve la sciabola più del fioretto. Il tecnico Alfredo Aglietti è stato chiaro in conferenza stampa, chiedendo alla squadra più cattiveria e malizia per tornare a conquistare i tre punti. Una vittoria che terrebbe accese le speranze playoff, obiettivo considerato ampiamente alla portata ad inizio stagione. In vista della sfida contro la Juve Stabia Aglietti recupera Segre, che riprende il suo posto a centrocampo insieme a Esposito e Garritano. Confermata la difesa a 4 con Dickmann, Rigione, Leverbe e Renzetti, mentre in avanti Djordjevic dovrebbe tornare titolare dal primo minuto. Vignato e Giaccherini saranno invece gli esterni offensivi.