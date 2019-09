Serie B, Juve Stabia-Cittadella: le vespe vogliono pungere i granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante partita allo stadio "Menti" questo pomeriggio tra Juve Stabia e Cittadella. I padroni di casa si ritrovano all'ultimo posto assieme al Trapani e hanno bisogno di una vittoria per scalare posizioni in classifica e per consolidare la posizione del tecnico Fabio Caserta, sebbene la squadra abbia obiettivamente raccolto meno di quanto seminato. I granata del Nord, forti del lavoro sapiente di mister Venturato, sembrano meno competitivi rispetto al passato, ma vogliono vivere un'altra stagione da protagonisti.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Dubbi in attacco per mister Caserta, pronto a far rifiatare calciatori che hanno speso tantissimo in questa settimana dispendiosa. Chi sembra star meglio di tutti atleticamente è Alessandro Rossi, non pervenuto a Crotone ma desideroso di ripagare la fiducia del direttore sportivo Ciro Polito. Al suo fianco potrebbe esserci l'attaccante Forte, alla ricerca di un gol che gli consentirebbe di sbloccarsi anche sul piano mentale. Potrebbe accomodarsi in panchina Davide Di Gennaro, tra i pali si rivedrà dal primo minuto Branduani: il portiere dovrà riscattare gli errori commessi contro l'Ascoli, toccherà anche alla tifoseria non fischiarlo al primo errore per non compromettere ulteriormente la situazione.

COME ARRIVA IL CITTADELLA

Venturato si aspetta risposte importanti dopo la bella vittoria contro il Pescara e attende il primo blitz in trasferta. Non ci sarà Romano Perticone: l'ex Salernitana, dopo mesi di inattività, va gestito con intelligenza sul piano fisico e proverà seppur dall'esterno a trasmettere carica e serenità al gruppo. Al suo posto chance dal primo minuto per Camigliano. Nel 4-3-1-2 a trazione anteriore toccherà a Panico fornire palloni giocabili alle punte Celar e Diaw, reduce da alcune gare di altissimo livello. Abile ed arruolabile il difensore centrale Adorni, fiore all'occhiello di un organico che ha perso molte pedine protagoniste nel recente passato e che dovrà vivere questa gara quasi come uno scontro diretto.