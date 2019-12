Serie B, Juve Stabia-Cosenza: due dubbi per Caserta nell'ultima del 2019

© foto di Giuseppe Scialla

Ultima del 2019 anche in Serie B. Niente sosta durante queste festività natalizie, è tempo di scendere ancora in campo anche per Juve Stabia e Cosenza. Quasi appaiate in classifica, distanza da un punto appena, lì nella zona rossa della classifica. Anzi, in quella arancione per il momento: la zona play-off. Allo stadio Menti va in scena la diciannovesima giornata della cadetteria ed entrambe si giocheranno una piccola porzione di salvezza anche oggi. Calcio d'inizio alle ore 15.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Ancora tante assenze per la Juve Stabia, che dovrà fare a meno dei lungodegenti Allievi, Elia, Mastalli, Calvano, Tonucci e Mezavilla. Fabio Caserta sembra orientato a confermare il 4-3-1-2 e ha solo qualche ultimo dubbio da sciogliere. Il primo è a centrocampo, dove Buchel è recuperato e adesso è in vantaggio nel ballottaggio con Addae, uscito anzitempo per una contusione contro la Cremonese. L'altro in attacco: Forte è in vantaggio su Cissé per affiancare Canotto là davanti, con Bifulco ad operare sulla trequarti. La linea di difesa, invece, dovrebbe essere confermata in toto.

COME ARRIVA IL COSENZA - Alla lista degli infortunati Carretta, Koné e Kanouté, in casa Cosenza si sono aggiunti anche gli squalificati Bruccini e Monaco alle assenze a cui dovrà far fronte Piero Braglia per la trasferta di Castellammare di Stabia. Il Cosenza dovrebbe andare in campo con un 3-4-1-2 e l'allenatore ex di giornata (in gialloblù sarà sempre ricordato come il tecnico della promozione) potrebbe confermare l'undici sceso in campo nell'ultima giornata con l'Empoli. Idda, Schiavi e Leggittimo formeranno la linea di difesa, mentre in mediana Corsi e D'Orazio faranno gli esterni, Brogh e Greco verso una maglia da titolare al centro. Davanti, Machach potrebbe supportare Riviere e Baez.