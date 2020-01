Serie B, Juve Stabia-Empoli: tanti volti nuovi per i toscani

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW

Roberto Muzzi

In teoria è lo scontro tra chi spera nella salvezza e chi sogna il salto di categoria attraverso i playoff, classifica alla mano è invece un autentico scontro diretto. Del tutto inaspettato a inizio stagione. Al Menti di Castellammare di Stabia le vespe di Fabio Caserta dovranno confermarsi "ammazzagrandi" dopo aver fermato rispettivamente Benevento, Pordenone e Salernitana. Di contro, però, la compagine più attiva sul mercato, ma allo stesso tempo la vera delusione della stagione 2019-20. Cornice di pubblico imponente: oltre quattromila spettatori proveranno a trascinare i gialloblu, il classico dodicesimo uomo in campo che in Campania fa spesso la differenza.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Vespe al momento ferme sul mercato, in campo praticamente tutti gli undici che hanno disputato un onorevole girone d'andata ben disimpegnandosi soprattutto tra le mura amiche. Mister Caserta ha lavorato molto sul 4-3-1-2 in settimana, modulo che può trasformarsi un 4-3-3 in fase di possesso e garantire copertura in ogni zona del campo quando bisognerà stringere i denti e difendere. Manca Tonucci, al suo posto ecco Fazio al fianco del veterano Troest. In cabina di regia è praticamente intoccabile Calò, giocatore sul quale hanno messo gli occhi diverse società di categoria superiore e che il Genoa sta seguendo con particolare interesse. Addae e Buchel garantiranno grinta e interdizione, in avanti potrebbe toccare al tandem Canotto-Forte come accaduto nelle ultime gare di dicembre.

COME ARRIVA L'EMPOLI

La rivoluzione invernale consentirà a mister Muzzi di attingere a pieni mani anche dalla panchina in corso d'opera. Non è semplice immaginare quale sarà la formazione, ci si può basare sulle indicazioni della vigilia e della rifinitura. Tra i volti nuovi sono praticamente certi di una maglia da titolare il bomber Andrea La Mantia e il fantasista Amato Ciciretti, pronti a formare con Mancuso un terzetto da promozione diretta. Anche a centrocampo più qualità che quantità: chance per Dezi, al momento blindato dalla dirigenza, il giovane Ricci sarà preferito al partente Stulac, mentre Bandinelli ha recuperato pienamente e riprende il suo posto a metà campo. Tante soluzioni anche per il reparto arretrato: esordio per Fiamozzi, che vince il ballottaggio con Pinna. A disposizione gente come Frattesi, La Gumina e Tutino.