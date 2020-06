Serie B, Juve Stabia-Livorno: campani a caccia di riscatto

vedi letture

La Juve Stabia vuole rimediare allo scivolone contro il Pescara. Al Menti arriva il Livorno, ultimo in classifica e ormai rassegnato alla retrocessione in Serie C. i padroni di casa si trovano a ridosso della zona playout e un successo rilancerebbe le proprie ambizioni. All'arrembaggio o quasi gli ospiti che devono vincere se vogliono alimentare residue speranze di salvezza. Tra le due squadre si contano due precedenti con due vittorie fuori casa dei labronici. All'andata è finita 2-1 per il Livorno. Calcio d'inizio alle ore 21.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - I campani devono vincere e al Menti hanno conquistato molti punti del bottino complessivo, ma le porte chiuse non aiutano. Sarà 4-3-3 per i campi con Bifulco, Forte e Canotto tridente in attacco. Così Caserta prima del match: "La gara contro il Livorno sarà da prendere con le pinze. Daremo il massimo per portare a casa i tre punti. Mi aspetto dai miei giocatori cattiveria e voglia di lottare su ogni pallone. Questo aspetto conta più di quelli tattici e tecnici. È stato difficile ricominciare dopo tre mesi di stop. Con il Pescara è stata una gara complicata. È inutile condannare un giocatore o la squadra. Criticate me, ma non i ragazzi perché loro stanno facendo di tutto per mantenere questa categoria".

COME ARRIVA IL LIVORNO - I toscani cercano un successo per risollevare il morale. Affidati a Filippini dopo gli addii di Breda e Tramezzani, i labronici vogliono, comunque, onorare al massimo l'impegno. Sarà 3-4-3 con Ferrari, Mazzeo e Marras tridente offensivo. Così Filippini prima della gara: "Siamo in 23 e tutti possono giocare dall’inizio. Da un lato dobbiamo fare il massimo in queste nove gare e dall’altro valorizzare i nostri giovani e valutarli in ottica futura. Juve Stabia? È una squadra forte, che in casa è abituata a fare la partita. Ci verranno a cercare con aggressività e noi dovremo essere bravi a ribadire colpo su colpo".