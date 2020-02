Serie B, Juve Stabia-Perugia: assenze per le vespe, recupera Iemmello

Fischio di inizio alle ore 15. Su TMW live, pagelle e interviste

Pietro Iemmello

Con il lutto al braccio per commemorare l'ex presidente Gaucci scomparso nella giornata di ieri, il Perugia si Serse Cosmi vuole far punti in trasferta dopo una serie di risultati negativi in campo esterno che hanno compromesso la lotta per la promozione diretta. Non sarà certo semplice, però, strappare punti ad una JUve Stabia che, tra le mura amiche, ha già regolato Salernitana, Pordenone ed Empoli pareggiando per 1-1 con la corazzata Benevento. Il terreno in erba sintetica e la spinta del pubblico sono due componenti che incidono, una bella gatta da pelare per bomber Iemmello che- spente le sirene di mercato- proverà a trascinare i suoi compagni verso le zone nobili della graduatoria.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Mister Caserta dovrà fare a meno di cinque potenziali titolari: oltre al solito Mastalli, che quest'anno non si è praticamente mai visto, mancheranno Cissè, Elia, Russo e Troest, quest'ultimo squalificato per tre giornate. Contestualmente, però, il tecnico può riabbracciare la colonna della difesa Tonucci e l'attaccante Canotto, uno dei giocatori più in forma del momento e autore di un grande girone d'andata. Nella sfida che potrebbe permettere di coltivare ambizioni playoff, il trainer campano si affiderà al centravanti Forte e potrebbe rilanciare dal primo minuto Davide Di Gennaro dopo il gol decisivo a Pisa che ha posto fine alla sua prolungata crisi personale. Occasione anche per Di Mariano, al suo esordio con la nuova maglia, tra i pali Provedel vince ogni ballottaggio e difenderà una porta violata ben poche volte al Menti da qualche mese a questa parte.

COME ARRIVA IL PERUGIA

Recuperato Iemmello dopo i problemi fisici lamentati in settimana: sarà lui a guidare l'attacco, forte dei 15 gol nel girone d'andata che lo rendono leader della classifica marcatori. Non ci sarà il nuovo arrivato Greco, occasione dal primo minuto invece per Rajkovic che è stato inseguito per mesi prima della fatidica fumata bianca. A completare il tandem d'attacco dovrebbe essere Melchiorri, nettamente favorito su Falcinelli. L'ex Crotone non segna da una vita, ma la proprietà ha inteso rinnovargli fiducia dopo l'investimento fatto in estate. A centrocampo è sicuro di una maglia il jolly Falzerano, mister Cosmi ha provato Buonaiuto nell'inedita veste di esterno di centrocampo nel 4-4-2 e nel 3-5-2 ma potrebbe essere una soluzione fattibile in corso d'opera e non dall'inizio.