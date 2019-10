Serie B, Juve Stabia-Pescara: previsto turnover al Menti

© foto di Federico Gaetano

Per il 10° turno di Serie BKT si affrontano al 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia due compagini con sensazioni opposte. La Juve Stabia è in forte crisi dopo la sconfitta per 2-0 in casa dello Spezia che gli è valso il penultimo posto in classifica, il Pescara invece si è rialzato da un momento buio schiacciando 4-0 in casa la capolista Benevento. In palio ci sono punti importanti per entrambe le squadre.



COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Il morale è a terra dopo la sconfitta in terra ligure, e Caserta sembra intenzionato ad effettuare un po' di turnover. Nel 4-3-3 in porta andrà Russo, Vitiello e Ricci (Germoni è squalificato) presidieranno le fasce e Mezavilla e Troest si posizioneranno a centro difesa. Mallano, Calò e Calvano dovrebbero essere i tre di centrocampo mentre in attacco agiranno Canotto, Forte ed Elia.

COME ARRIVA IL PESCARA - La situazione di classifica adesso è molto più serena e Zauri può pensare con tranquillità all'impegno in Campania. Lo schieramento tattico è ancora un rebus dopo che nelle ultime uscite gli abruzzesi hanno cambiato modulo molto spesso, anche se sembra più probabile il 4-3-2-1 come contro il Benevento. In porta ci sarà Kastrati al posto di Fiorillo, vittima della rottura della mano sinistra all'ultimo turno, mentre la difesa dovrebbe essere comandata da Scogliamiglio e Bettella mentre sulle fasce andranno Ciofani e uno tra Masciangelo e Del Grosso. Centrocampo con Busellato, Palmiero e Memushaj mentre in attacco insieme a Machin e Galano ci sarà uno tra Maniero e Borrelli.