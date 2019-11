Serie B, Juve Stabia-Salernitana: Di Gennaro contro il suo passato

Giampiero Ventura

Dopo una settimana ricca di polemiche, comunicati e scioperi, la palla passa finalmente al campo. Quanto accaduto nei giorni precedenti ha lasciato comunque in eredità strascichi pesanti: la Salernitana, contrariamente al recente passato, non potrà contare su quel dodicesimo uomo che in Campania è fattore spesso determinante. Sul terreno di gioco, però, saranno in undici contro undici e le vespe vogliono continuare a volare dopo aver fermato la corazzata Benevento grazie ad una prova di carattere e sano agonismo che ha spiazzato i giocatori giallorossi. Mister Caserta recupera tanti giocatori importanti ed è pronto a schierare una formazione a trazione anteriore, Ventura lascia ancora a casa Alessio Cerci che sta diventando un caso spinoso al punto che non si esclude un divorzio anticipato a gennaio.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Mister Caserta deve fare a meno di Mastalli, Addae e Izco, ma recupera l'attaccante Forte. Il calciatore, elogiato ieri in conferenza stampa, non è al top e solo nella tarda mattinata saranno sciolte le riserve. Non dovesse farcela a reggere 90 minuti il peso del reparto offensivo sarà tutto sulle spalle di Karamoko Cissè, uno che in carriera ha punito spesso la Salernitana disputando prestazioni di livello. Tra i tanti ex della sfida sarà titolare Davide Di Gennaro, caricato a dovere dalla dirigenza e desideroso di dimostrare il suo valore ad entrambe le tifoserie. Alessandro Rossi, invece, si accomoderà in panchina a favore di Luigi Canotto, il quartetto difensivo sarà invece composto da Vitiello, Troest, Tonucci e Germoni che sono cresciuti tanto nelle ultime settimane. C'è da sfatare un autentico tabù: da mesi la Juve Stabia becca sempre gol in casa, ma stavolta arriva una delle squadre con il minor tasso di pericolosità offensiva.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Infermeria come sempre affollata per mister Ventura, costretto a rinunciare a Mantovani, Firenze, Cerci, Heurtaux e Dziczek che erano cinque potenziali titolari. In molti, tra viaggi post nazionali ed influenza, non stanno bene e i dubbi tormenteranno lo staff tecnico fino al riscaldamento. La certezza è rappresentata dalla difesa: Karo, il grande ex Migliorini e Jaroszynski proteggeranno Micai, intoccabili Di Tacchio, Kiyine ed Akpro che tuttavia spesso ha palesato difficoltà sui terreni di gioco in erba sintetica. Un'incognita l'attacco, laddove Giannetti e Jallow potrebbero spuntarla su Djuric e Gondo che sta facendo bene in queste settimane. Cicerelli potrebbe tornare in campo dal primo minuto un mese e mezzo dopo l'ultima apparizione. Sarà un caso ma dopo il suo infortunio c'è stato il calo di una Salernitana comunque a poche lunghezze dalla seconda posizione.