Serie B, Juve Stabia-Venezia: al Menti punti pesanti per la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Guai a chi perde” verrebbe da dire per la sfida del Romeo Menti. Perché Juve Stabia e Venezia, di fatto, oggi pomeriggio non possono permettersi passi falsi. Diciannove i punti dei lagunari, diciassette quelli dei campani: se il campionato finisse oggi, sarebbero proprio queste due formazioni a sfidarsi nel play-out per non sprofondare in serie C. Ecco perché le formazioni di Caserta e Dionisi hanno assoluto bisogno di una vittoria: la Juve Stabia cercherà di bissare l’incredibile successo ottenuto contro il Chievo Verona, il Venezia invece deve svoltare e ritrovare quei tre punti che mancano addirittura da un mese e mezzo, dal 9 novembre scorso.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La lista degli indisponibili del tecnico Caserta è lunghissima: sono addirittura otto (Allievi, Calvano, Cissè, Elia, Mastalli, Mezavilla, Melara, Tonucci), più lo squalificato Calò. Scelte abbastanza obbligate dunque, con i campani che comunque dovrebbero presentarsi con un assetto piuttosto offensivo. Nel 4-2-3-1 disegnato da Caserta il riferimento in attacco dovrebbe essere Forte, supportato alle spalle da Canotto, Mallamo e Bifulco. In mediana Carlini e Addae, davanti a Russo il quartetto difensivo formato da Fazio, Vitiello, Troest e Ricci.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Le assenze in casa dei veneti non sono poche: Fiordaliso, Marino, Felicioli e Zuculini non sono partiti per la Campania, mister Dionisi deve correre ai ripari. Così, le ultime indiscrezioni di formazione danno favorito l’undici che domenica scorsa ha affrontato lo Spezia. Aramu sarà il trequartista dietro il tandem offensivo Capello-Di Mariano, in mediana ecco Suciu, Fiordilino e Vacca. Conferme anche nel pacchetto arretrato, con Lakikovic, Modolo, Casale e Ceccaroni davanti a Lezzerini.