Serie B, l'11° turno - Palermo, ostacolo Cosenza. Lucarelli: ultima chiamata?

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nemmeno il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che in cadetteria si ritorna in pista, con un menù ricco di scontri intriganti. Undicesima giornata inaugurata dal pari casalingo dell'Hellas contro la Cremonese, che sale momentaneamente all'undicesimo posto nella graduatoria. Consueto format che prevede quattro gare in programma oggi: alle quindici il Padova ospita un Cittadella che vuole attaccare il gruppo di testa, il Brescia va a Foggia per staccare lo Spezia (a riposo questo weekend), Palermo faccia a faccia con il Cosenza e con il primato in solitaria nel mirino. Alle diciotto sarà la volta del Benevento, a caccia contro l'Ascoli del terzo successo consecutivo. Esordio amaro per Oddo a Crotone: dopo il k.o. di Lecce (salentini protagonisti del monday night contro la capolista Pescara), la sfida di domenica con il Carpi può restituire punti e autostima. Segnali incoraggianti dal Venezia del nuovo corso Zenga, che proverà a riconfermarsi contro una Salernitana lanciatissima e reduce da sei uscite senza sconfitte. Crisi senza fine per il Livorno: contro il Perugia può essere l'ultima chiamata per Lucarelli.