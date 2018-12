Serie B, l'anticipo fra Palermo e Benevento termina a reti bianche

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Palermo e Benevento, anticipo del 14° turno di serie B. Dopo 90 minuti di battaglia, il big match fra due delle formazioni più forti del campionato cadetto si è concluso a reti bianche. Gara decisamente spettacolare, con occasioni da ambo le parti. Tante proteste nel finale per un tocco di mano sulla punizione di Nestorovski. I rosanero restano in vetta alla classifica con 26 punti. Passo in avanti per il Benevento che dà continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro il Perugia e sale a quota 21 punti in classifica.