© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminato qualche istante fa il posticipo della domenica sera nella 17^ giornata di Serie B, con il Pordenone che si è garantito i tre punti finali grazie soprattutto al doppio vantaggio maturato nel primo tempo, con i gol di Burrai e Strizzolo. Nel finale di partita è tornata sotto però la squadra marchigiana, andata in rete con Cavion appena prima dei minuti di recupero. Ma non c'è stato abbastanza tempo per la rimonta finale.

Pordenone - Ascoli 2-1

33' Burrai, 37' Strizzolo - 90' Cavion