Serie B, l'Ascoli vince 2-1 con l'Entella e vola al secondo posto

Tre reti (tutte nel primo tempo), un autogol e due espulsioni (entrambe nella ripresa). Non si può dire che quello tra Ascoli ed Entella sia stato un match noioso: a spuntarla, alla fine, sono i bianconeri marchigiani per 2-1. Ninkovic sblocca la sfida al 5', poi Pucino al 13' pareggia i conti deviando nella propria porta. Al 31' arriva il gol decisivo, firmato da Ardemagni. Nel secondo tempo due rossi: uno per Da Cruz e l'altro per Chiosa. Dopo nove giornate, l'Ascoli sale a quota 15 in classifica, agganciando momentaneamente Empoli e Crotone in seconda posizione, mentre l'Entella resta a 12, in nona piazza.