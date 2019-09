Serie B, l’Empoli cala il tris. Perugia ko e primo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli fa suo il big match del sabato di Serie B contro il Perugia grazie a una prestazione maiuscola e un risultato che non ammette repliche. I toscani infatti stendono per 3-0 il Perugia e volano al primo posto in classifica in attesa delle gare di domani e lunedì. Empoli subito avanti nei primi 10 minuti con Frattesi prima e Mancuso poi. La reazione della squadra di Oddo c’è – con Iemmello che ha due buone occasioni per riaprire la gara -, ma non riesce a produrre nulla con l’intervallo che si chiude sul 2-0. Anche nella ripresa è l’Empoli la squadra più pericolosa con La Gumina che coglie una traversa al 72° e poi Mancuso che trova la doppietta personale a pochi minuti dalla fine.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Pescara-Crotone 0-3 (17'°, 56°Benali, 86° Crociata)

SABATO 28 SETTEMBRE

Frosinone-Cosenza 1-1 (24° rig. Ciano; 50° Carretta)

Juve Stabia-Cittadella 0-1 (64° Diaw)

Venezia-Pisa 1-1 (39° aut. Pinato; 32° Lisi)

Empoli-Perugia 3- (8° Frattesi, 11°, 86° Mancuso)

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Benevento-Entella

Chievo Verona-Pordenone

Spezia-Trapani

Livorno-Salernitana

LUNEDI' 30 SETTEMBRE

Cremonese-Ascoli