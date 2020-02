© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle due gare delle 15 di Serie B la Virtus Entella ha battuto 2-0 il Pescara grazie ad un rigore per tempo, firmati da De Luca e Rodriguez. Continua a non vincere invece il Chievo che non è andato oltre l'1-1 in casa del Pisa: nonostante il vantaggio di Meggiorini, i padroni di casa hanno trovato il pareggio nella ripresa con Lisi.

SERIE B - RISULTATI FINALI

Virtus Entella-Pescara 2-0

Pisa-Chievo 1-1