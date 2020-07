Serie B, l'ultimo atto. Corsa playoff: cinque squadre per tre posti. Chievo favorito

Delle 20 squadre che questa sera scenderanno in campo per il 38° e ultimo turno di Serie B, solo cinque si presenteranno sul rettangolo verde senza assilli di classifica: Benevento e Crotone già in A, Cremonese ed Entella salve e senza possibilità di playoff più il Livorno già retrocesso in Serie C. Per tutte le altre c'è qualcosa da conquistare negli ultimi 90' della stagione regolare. Sia sul fronte della qualificazione diretta alle semifinali playoff, che per la conquista degli ultimi tre posti a disposizione nel post-season.

BAGARRE PLAYOFF - In quest'ottica sono cinque le formazioni ancora in corsa: Chievo Verona, Pisa, Frosinone, Salernitana ed Empoli. Ai clivensi per staccare il pass basterà battere il Pescara, mentre in caso di pareggio potrebbe trovarsi a pari punti con Frosinone e Pisa che si sfideranno allo Stirpe e sarebbe la differenza reti a premiare gli uomini di Aglietti. Qualora al termine delle gare di questa sera il Chievo si trovasse a pari punti con l'Empoli a 54 la matematica del post-season arriverebbe solo se la Salernitana non vincesse contro lo Spezia (in caso di vittoria invece ai playoff andranno Empoli e Frosinone). Ultima ipotesi con l'arrivo a quattro a quota 54: sarebbe l'Empoli ad essere premiato.

Massima attenzione allo scontro diretto Frosinone-Pisa: chi vince va ai playoff, mentre in caso di parità potrebbero passare solo i ciociari.

Detto che con la vittoria la Salernitana è dentro, in caso di pareggio degli uomini di Ventura si potrebbe anche presentare un gruppo a 53 con i granata, Chievo e Pisa. Queste ultime andrebbero ai playoff se l'Empoli non vincesse in casa del Livorno già retrocesso.

Ultimo appunto sugli azzurri di Marino: se Frosinone e Pisa pareggiano e arrivano i tre punti al 'Picchi' è fatta, ma se una delle due vince deve sperare che non vinca la Salernitana o che perda il Chievo.

CLASSIFICA

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41*

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione