Serie B, l'ultimo atto. Ds Salernitana: "Siamo carichi. Guai a credere uno Spezia rimaneggiato"

Angelo Fabiani, ds della Salernitana, ha raccontato dalle pagine di TuttoSalernitana.com le sensazioni della vigilia del match contro lo Spezia, decisiva per la qualificazione dei campani ai playoff promozione: “Ci aspetta una partita delicata, non dobbiamo fidarci di chi scrive che sarà uno Spezia rimaneggiato. La loro rosa è composta da calciatori di caratura, hanno tutto l’interesse a difendere il terzo posto e servirà una Salernitana concentrata dal riscaldamento fino al 95’. Nel gruppo si respira un’aria piuttosto positiva, una sorta di “notte prima degli esami”. E’ una gara che si carica da sola, non c’è nemmeno bisogno di gettare benzina sul fuoco Il mister ha convocato tutti, c'è anche Alessio Cerci. Speriamo, tra qualche ora, di poter gioire: sarebbe un piccolo traguardo, l'appetito vien mangiando e vedremo cosa accadrà nel mini-torneo dei playoff. Le critiche a Ventura? Ho trovato di cattivo gusto alcuni titoli di giornale, oserei dire vergognoso. Ci vorrebbe un minimo di educazione, a volte vengono a mancare proprio le basi del vivere civile. Vorrei ricordare a tutti questi personaggi che la Salernitana ha fatto un buon campionato, partendo dal secondo gruppo più giovane del campionato composto anche da calciatori semi-sconosciuti e che oggi sono stati addirittura convocati in Nazionale. C’è chi lavora dalla mattina alla sera per portare risultati, chi pensa di essere depositario di verità perché ha la penna piuttosto che una tastiera. Si chiedano se sono capaci di fare il loro mestiere. Resterà? Non è la sede né il momento per parlare di queste cose, dico solo che abbiamo iniziato un percorso ed è nell'interesse di tutti portarlo avanti”.