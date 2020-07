Serie B, l'ultimo atto. Empoli a Livorno per i playoff. Al 'Picchi' non è mai arrivata una vittoria

Per l'Empoli l'ultimo atto della stagione regolare di Serie B si svolgerà al 'Picchi' di Livorno contro la formazione di Antonio Filippini già retrocessa matematicamente in Serie C. Per la formazione di Pasquale Marino, invece, la sfida contro gli amaranto ha un peso specifico importante. Un successo, infatti, porterebbe gli azzurri alla matematica qualificazione ai playoff promozione (CLICCA QUI PER TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI)

I NUMERI - Statistiche alla mano, però, l'Ardenza non è da considerarsi assolutamente un campo amico per Maietta e compagni. Nei 27 precedenti ufficiali fra Livorno ed Empoli, infatti, la società del presidente Fabrizio Corsi non ha mai conquistato una vittoria. Il ruolino di marcia parla di 10 i pareggi, 17 i successi amaranto con ultimo incrocio nella finalissima dei playoff 2012/13, terminata 1-0 per i padroni di casa che poi consquistatono anche la promozione nella massima serie.