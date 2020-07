Serie B, l'ultimo atto. Patron Ascoli: "Gruppo di uomini veri. In campo con rabbia e voglia"

Attraverso il proprio account Instagram Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, ha voluto spronare la sua squadra, attesa questa sera dall'ultimo impegno della stagione regolare di Serie B contro il Benevento decisivo per la salvezza, con un messaggio: "Ci attende l'ultimo atto di una storia apparentemente impossibile. Questo gruppo ha dimostrato di essere composto da uomini veri e sono certo che lo saranno anche questa sera. Un grande grazie va detto al ds Bifulco ed a mister Dionigi, a prescindere da questa sera hanno trasformato in pochissimi giorni un gruppo. Forza e coraggio, bisogna avere pensieri positivi e desiderio di essere ricordati per questa grande e importante salvezza, con rabbia per quello che ci hanno tolto ma soprattutto voglia di vincere. Grandiosi i nostri tifosi, fantastici i nostri ragazzi. Il nostro popolo c'è sempre vicino, andiamo a vincere anche per loro la finale delle finali".