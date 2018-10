Serie B, la 10a giornata - Continua la corsa alla serie A

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Giornata numero dieci in serie B, con il turno infrasettimanale pronto ad andare in scena. La classifica è ancora molto compatta, tra la prima e l'undicesima posizione ci sono soltanto sette punti. Ma i turni di riposo e i punti in queste prime partite possono già risultare decisivi. Si scende in campo alle ore 21.00, con Pescara e Verona che si daranno battaglia per la prima posizione: entrambe le compagini sono chiamate a due trasferte non propriamente agevoli.

Nella serata di ieri è arrivata la conferma del rinvio tra Spezia e Benevento a causa del maltempo, dunque i sanniti dovranno recuperare due partite. Tante sfide interessanti: non si decide di certo il campionato, ma la classifica potrebbe allungarsi già nelle prossime settimane. Dunque l'obiettivo resta uno soltanto, ovvero prendersi l'intera posta in palio. Servono provviste per il futuro.

CORSA PROMOZIONE – In testa alla classifica troviamo un sorprendente Pescara, reduce dalla sconfitta contro il Cittadella. In casa del Cosenza non sarà affatto semplice prendere punti, ma ovviamente bisogna imporre il proprio ritmo per poter rimanere in testa. Stesso obiettivo per il Verona, che vuole dare continuità ai due risultati positivi contro Venezia e Perugia: la sfida contro l'Ascoli non è delle più agevoli, anche perché i bianconeri in casa hanno un buon andamento. Trasferta complicata anche per il Palermo, nel classico dei testacoda: i rosanero affronteranno il Carpi, relegato in penultima posizione. È necessario vincere per poter riagganciare le prime posizioni. Come già sottolineato, la sfida tra Spezia e Benevento è stata rinviata a causa del maltempo.

CORSA PLAY OFF – Continua anche la corsa nella parte alta della classifica, nelle posizioni buone per i play off. C'è molto equilibrio in questa zona, con il Cittadella che ospiterà il Foggia: la squadra di Venturato vuole dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Pescara, anche per dare un segnale alle dirette concorrenti. I rossoneri devono cancellare il periodo negativo: servono punti salvezza, soprattutto per scollarsi dalla zona rossa. Il Lecce, senza vittorie da due turni, cerca il successo in casa contro il Crotone: i pitagorici devono ritrovarsi, ma soprattutto devono fissare gli obiettivi a lungo termine. Di certo l'undicesima posizione non rientrava nei piani della società. La Salernitana, in settima posizione, cerca la vittoria contro il Livorno: Diamanti e compagni sono reduci dalla prima vittoria in campionato, dunque renderanno dura la vita dei campani. Entrambi i match si disputeranno mercoledì 31 ottobre.

ZONA RETROCESSIONE – Livorno, Carpi e Foggia non sono impegnati in match semplicissimi. Ma nelle retrovie nessuno affronterà gare agevoli in questo turno: il Venezia va in casa della Cremonese, per cercare di tornare alla vittoria. Non sarà semplice, anche perché i padroni di casa vogliono dare una svolta al proprio campionato. Il Padova se la vedrà con il Perugia: i veneti non vincono ormai dalla seconda giornata, serve una svolta, bisogna girare pagina il prima possibile.

Non sarà una giornata semplice, per via degli impegni ravvicinati. Ma non sarà facile nemmeno perché la classifica è molto corta e diverse squadre non hanno ancora trovato il percorso adatto alle loro caratteristiche. Proprio per questo tutti dovranno fare molta attenzione: è il momento in cui si rischia di perdere punti preziosi.

Il decimo turno di serie B

Martedì 30 ottobre

(ore 21.00)

Ascoli – Hellas Verona

Carpi - Palermo

Cittadella - Foggia

Cosenza - Pescara

Cremonese - Venezia

Perugia - Padova

Spezia - Benevento

Mercoledì 31 ottobre

Salernitana - Livorno (ore 19.00)

Lecce – Crotone (ore 21.00)

Riposa: Brescia