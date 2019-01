Serie B, la Chinese Super League in visita alla Lega cadetta

Visita della Chinese Super League negli uffici della Lega B di Milano. Guidata da Li Yuyi, vice presidente dell’associazione, e dal ceo Dong Zeng, la delegazione è stata ricevuta dal presidente Mauro Balata che, dopo aver gli onori di casa, ha introdotto i temi oggetto dell’incontro, richiesto dalla maggiore lega cinese per conoscere il modello di sviluppo della Lega B. Diversi i punti toccati poi dal direttore generale Stefano Pedrelli e dallo staff: si è parlato fra i vari temi di organizzazione del campionato, marketing associativo, valori fondanti del torneo, come il rapporto con il terzo settore, il legame con la territorialità, la valorizzazione dei giovani e le azioni per la legalità, ma anche delle iniziative per raggiungere quella stabilità economica necessaria dopo i tanti, troppi fallimenti degli ultimi anni. Quindi sono intervenuti gli uffici dedicati all’organizzazione del campionato, al tesseramento e ai diritti televisivi. Li Yuyi al termine dell’incontro ha ringraziato il presidente Balata per la disponibilità e si è complimentato per il valore del torneo e della Lega, invitando a ricambiare la visita negli uffici di Pechino e a intraprendere sinergie comuni di interazione e sviluppo. Lo riporta il sito ufficiale della Lega Serie B.