Serie B, la classifica aggiornata: balzo del Cosenza

© foto di Andrea Rosito

Il Cosenza esce dalla zona retrocessione (in attesa ovviamente che i criteri vengano resi noti), il Palermo difende la vetta della graduatoria. È questa la classifica aggiornata in Serie B dopo le gare di quella che solo formalmente si può definire la tredicesima giornata: come potete vedere, sono infatti diverse, a partire dai rosanero, le squadre chiamate a recuperare una gara.

Palermo* 25

Pescara 23

Lecce 22

Cittadella* 20

Benevento* 20

Salernitana* 20

Hellas Verona 19

Brescia* 18

Spezia* 17

Perugia* 17

Ascoli* 16

Cremonese* 15

Venezia* 15

Crotone 12

Cosenza 11

Padova 11

Carpi* 10

Foggia* 8

Livorno* 6