Serie B, la classifica aggiornata: Cittadella ed Empoli prime. Pescara fanalino di cosa

Dopo quattro giornate in testa alla Serie B c'è la strana coppia formata da Empoli e Cittadella che ha due punti di vantaggio sulla Salernitana e tre sul terzetto formato da Chievo, Frosinone e il sorprendente Venezia. Partenza con il freno a m ano tirato invece per il Monza fermo a quota tre punti, ma con una gara da recuperare. Non benissimo neanche le tre fresche di retrocessione dalla Serie A con il Lecce che però scenderà in campo domani.

Classifica: Cittadella 10, Empoli 10, Salernitana 8, Venezia 7, Frosinone 7, ChievoVerona 7, Reggina 6, Reggiana 4, Cosenza 4, Brescia 4, Lecce* 4, Ascoli 4, Monza* 3, Spal 3, Pordenone 3, Virtus Entella 3, Pisa 3, Vicenza* 2, Cremonese* 2, Pescara 1

* una gara in meno