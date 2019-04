© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Palermo, grazie al pareggio arrivato nei minuti finali con il Livorono, guadagna un punto sul Benevento, vittorioso ieri nell'anticipo con il Cosenza. Un punto guadagnato anche per Pescara e Verona, mentre il Carpi guadagna tre punti preziosi in chiave salvezza. Stesso discorso per il Crotone, che stacca proprio il Venezia e si porta a +4 sulla zona playout.

Brescia 63

Lecce 60

Palermo 58

Benevento 56

Pescara 51

Hellas Verona 49

Spezia 46

Cittadella 45

Perugia 45

Cremonese 42

Cosenza 42

Ascoli 42

Salernitana 38

Crotone 37

Venezia 33

Livorno 32

Foggia 31

Carpi 29

Padova 26