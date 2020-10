Serie B, la classifica aggiornata: Empoli e Salernitana in vetta, terzo pari per la SPAL

Dopo il pomeriggio di Serie B la classifica ha visto avanzare in testa l'Empoli, che ha trionfato 2-1 in casa del Pescara e la Salernitana che ha rifilato un poker al Pisa. Entrambe sono così a quota 7 insieme al Cittadella che non è andato oltre l'1-1 contro il Cosenza in trasferta. Terzo pareggio di fila per la Spal, resta ultimo il Pescara a quota 1.

SERIE B - TERZO TURNO

Cosenza-Cittadella 1-1

Cremonese-Venezia 0-0

Pordenone-SPAL 3-3

Reggiana-Chievo 0-1

Salernitana-Pisa 4-1

Pescara-Empoli 1-2

18 Frosinone-Ascoli

Posticipata Monza-Vicenza

SERIE B - CLASSIFICA

Cittadella 7

Empoli 7

Salernitana 7

Reggina 5

Reggiana 4

Brescia 4

Chievo 4

Lecce 4

Venezia 4

Frosinone 3*

Spal 3

Pordenone 3

Cosenza 3

Monza 2*

Cremonese 2

Entella 2

Pisa 2

Ascoli 1*

Vicenza 1*

Pescara 1

*una gara in meno