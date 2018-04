Serie B, la classifica aggiornata: Empoli in A, che lotta per il 2° posto!

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Dopo il 38° turno di serie B, c'è un solo verdetto certo. La promozione diretta in serie A dell'Empoli, che conquista matematicamente il primo posto nel campionato cadetto. La corsa per il secondo posto invece è più aperta che mai. Parma, Palermo e Frosinone sono stata sconfitte: incredibile il ko dei Ducali contro la Pro Vercelli, fanalino di coda. Ne approfittano Venezia e Bari, ma anche Cittadella e Perugia. Sette squadre in appena cinque punti quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Anche la corsa per la salvezza è più aperta che mai. La Ternana è stata sconfitta in casa dal Pescara, la Pro Vercelli come detto ha battuto il Parma ed ha agganciato in classifica le Fere. Continua la caduta libera della Cremonese, mentre il Cesena ha portato a casa tre punti davvero preziosi. Per la salvezza ci sono otto squadre in sei punti, sarà lotta fino alla fine.

Empoli 77

Parma 63

Palermo 63

Frosinone 62

Venezia 60

Bari 60

Cittadella 58

Perugia 58

Foggia 51

Carpi 50

Salernitana 47

Brescia 46

Pescara 45

Cremonese 43

Cesena 42

Avellino 41

Novara 41

Entella 40

Ascoli 40

Ternana 37

Pro Vercelli 37