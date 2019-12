© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo torna alla vittoria, batte di misura la Cremonese e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica con 24 punti. La Cremonese resta invischiata nella lotta per non retrocedere.

Benevento 34

Cittadella 25

Chievo 24

Crotone 22*

Pordenone 22*

Perugia 22*

Ascoli 21

Pescara 21

Empoli 21

Pisa 20*

Frosinone 20*

Spezia 19

Entella 19*

Salernitana 19

Venezia 18

Cremonese 17

Juve Stabia 14*

Cosenza 13*

Trapani 13

Livorno 11

*una partita in meno