Serie B, la classifica aggiornata: il Crotone acciuffa il secondo posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è aperta quest'oggi la 12^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto in campo Crotone e Ascoli: prezioso successo degli squali, che dopo due sconfitte riassaporano tre punti che permettono loro di conquistare anche un momentaneo secondo posto, in attesa poi che si giochi l'intera giornata.

Non variano i punti dei bianconeri, comunque ancora nelle zone nobili della graduatoria.

Classifica:

Benevento 24

Crotone 21*

Perugia 19

Chievo Verona 18

Pordenone 18

Salernitana 18

Empoli 17

Ascoli 17*

Cittadella 17

Pescara 16

Entella 15

Frosinone 14

Pisa 13

Venezia 13

Spezia 12

Cremonese 12

Cosenza 11

Livorno 10

Juve Stabia 10

Trapani 6

*una partita in più