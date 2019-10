© foto di Federico Gaetano

Grazie alla vittoria di questa sera contro il Livorno, che resta ultimo solitario con appena 4 punti, il Frosinone esce dalla zona rossa portandosi a quota 9, due punti in più di Cosenza, Spezia e Juve Stabia che allo stato attuale si giocherebbero un posto in Serie C e i due per i play out. In testa c'è sempre il Benevento con tre punti di vantaggio sul duo Crotone-Empoli.

Classifica: Benevento 18, Crotone 15, Empoli 15, Salernitana 14, Perugia 14, ChievoVerona 13, Ascoli 12, Venezia 12, Virtus Entella 12, Cittadella 12, Pordenone 11, Crotone 11, Pisa 10, Pescara 10, Frosinone 9, Cosenza 7, Spezia 7, Juve Stabia 7, Trapani 5, Livorno 4