Serie B, la classifica aggiornata: il Pescara acciuffa il terzo posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è aperta quest'oggi la 13^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto in campo Pescara e Cremonese: pareggio in rimonta per i lombardi, con gli abruzzesi che perdono di fatto due punti ma riescono comunque a conquistare un momentaneo terzo posto in coabitazione con il Cittadella, in attesa poi che si giochi l'intera giornata. Lieve passo in avanti anche per la formazione di Baroni.

Classifica:

Benevento 25

Crotone 21

Cittadella 20

Pescara 20*

Pordenone 19

Perugia 19

Chievo Verona 18

Salernitana 18

Frosinone 17

Ascoli 17

Empoli 17

Pisa 16

Entella 16

Cremonese 16*

Cosenza 12

Spezia 12

Juve Stabia 11

Livorno 10

Trapani 7

*una partita in più