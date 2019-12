Serie B, la classifica aggiornata: il Pisa aggancia la zona play off

Con la vittoria di questa sera il Pisa sale a quota 23 in classifica e aggancia il Perugia per quello che sarebbe l'ultimo posto valido per i play off. In avanti Benevento in fuga con +9 sulla seconda e +11 sulla terza. Dietro il Trapani resta a quota 13 con due punti sul Livorno ultimo e a -6 dalla salvezza diretta.

Questa la nuova classifica: Benevento 37, Pordenone 28, Frosinone 26, V. Entella 25, Cittadella 25, Ascoli 24, ChievoVerona 24, Pisa 23, Perugia 23, Crotone 22, Salernitana 22, Pescara 21, Empoli 21, Spezia 20, Cremonese 20, Venezia 19, Juve Stabia 17, Cosenza 14, Trapani 13, Livorno 11