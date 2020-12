Serie B, la classifica aggiornata: l'Empoli balza in testa, ma i distacchi sono minimi

Dopo la dodicesima giornata l'Empoli si prende la testa della classifica di Serie B anche se i distacchi sono davvero minimi. I toscani hanno infatti un punto di vantaggio sulla Salernitana, due sul Frosinone e appena tre sulla SPAL. Dietro gli estensi c'è la coppia Lecce-Venezia con il Cittadella, che ha una gara in meno, e il Monza a chiudere la zona play off. Dietro balzo in avanti per il Cosenza, mentre continua la striscia positiva del Pisa. in coda restano agli ultimi tre posti Pescara, Ascoli ed Entella che nonostante i cambi in panchina non sono riusciti a cambiare marcia.

Classifica: Empoli 25, Salernitana 24, Frosinone 23, SPAL 22, Lecce 21, Venezia 21, Cittadella* 20, Monza 20, ChievoVerona* 18, Brescia 14, Pordenone 14, Reggiana* 14, Pisa 14, Cosenza 12, Vicenza* 12, Reggina 10, Cremonese 9, Pescara 8, Ascoli 6, Virtus Entella 5