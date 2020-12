Serie B, la classifica aggiornata: la SPAL manca il balzo in vetta. Passi avanti del Vicenza

Dopo la conclusione dell’undicesima giornata la Salernitana tiene il primo posto in classifica con l’Empoli che però si fa sotto portandosi a -1 dai campani. Resta ferma invece la SPAL che manca il sorpasso in classifica, mentre Lecce e Frosinone rallentano dopo il pari nello scontro diretto. Passo avanti del Cittadella che si tiene in scia play off restando agganciato a Monza e Chievo. In coda balzo del Vicenza che esce dalla zona rossa dopo la vittoria sul Pescara

Classifica: Salernitana 23, Empoli 22, SPAL 21, Lecce 20, Frosinone 20, Venezia 18, ChievoVerona* 17, Monza 17, Cittadella* 17, Reggiana* 14, Brescia 13, Pordenone 13, Pisa 13, Vicenza* 12, Reggina 10, Cosenza 9, Cremonese 9, Pescara 7, Ascoli 6, Virtus Entella 5

* una gara in meno