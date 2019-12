Serie B, la classifica aggiornata: poker al 2° posto, si è unito il Perugia

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Perugia si è portato a casa tre punti importanti, utili per rientrare a pieno nella zona play-off, andando ad agganciare in termini di punti addirittura il secondo posto a pari merito. Il problema, non solo per il Grifo, è che i punti dalla capolista, il lanciatissimo Benevento, sono ben nove. La vittoria sul Pescara permette comunque agli umbri di sopravanzare proprio gli abruzzesi in classifica. Ecco dunque come si presenta adesso la graduatoria della Serie B, quando manca solamente il posticipo del lunedì sera tra Pisa e Pordenone per concludere la 14^ giornata.

Benevento 31

Crotone, Pordenone*, Cittadella e Perugia 22

Ascoli e Chievo 21

Pescara e Frosinone 20

Salernitana e Entella 19

Empoli 18

Pisa*, Venezia e Cremonese 17

Spezia 16

Juve Stabia 14

Cosenza e Trapani 13

Livorno 11

*= una partita in meno