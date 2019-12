© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vittoria molto pesante quella ottenuta dal Pordenone nella partita della domenica sera di Serie B, visto che i Ramarri - battendo con il punteggio di 1-0 il Crotone - hanno riguadagnato nuovamente il secondo posto in classifica, tornando ad agganciare il Cittadella. I calabresi invece hanno perso l'occasione di fare altrettanto, e adesso sono a -3 dai friulani. In testa c'è un super Benevento, che pare molto lanciato verso la massima serie. Di seguito ecco perciò come appare la classifica quando manca soltanto Perugia-Cosenza per mandare in archivio la 15^ giornata.

Benevento 34

Pordenone e Cittadella 25

Chievo 24

Frosinone 23

Crotone, Entella e Perugia* 22

Ascoli, Pescara e Empoli 21

Pisa 20

Spezia e Salernitana 19

Venezia 18

Cremonese 17

Juve Stabia 14

Cosenza* e Trapani 13

Livorno 11

*= una partita in meno