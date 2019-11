Serie B, la classifica aggiornata: solo un punto per Cosenza e Spezia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'anticipo di serie B fra Cosenza e Spezia è terminato con il punteggio di 1-1. Un pareggio che smuove la classifica delle due squadra ma che non fa comodo a nessuno, visto che entrambe restano pericolosamente invischiate nella lotta per non retrocedere.

Benevento 28

Pordenone 22

Crotone 21

Cittadella 21

Chievo 21

Pescara 20

Ascoli 20

Perugia 19

Empoli 18

Salernitana 18

Pisa 17

Frosinone 17

Venezia 17

Spezia 16*

Entella 16

Cremonese 16

Juve Stabia 14

Cosenza 13*

Livorno 10

Trapani 10

* una partita in più