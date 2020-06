Serie B, la classifica aggiornata: Spezia a -1 dal secondo posto. Cosenza e Trapani risalgono

Nonostante il pareggio di Empoli per il Benevento continua la cavalcata trionfale verso la massima Serie. La squadra di Inzaghi infatti vanta un vantaggio di 22 punti sulla seconda e 23 sulla terza che le permetteranno di festeggiare fra tre giorni in casa. Dietro i sanniti la classifica è molto compressa con il ChievoVerona che occupa l’ultimo posto utile per i play off (l’ottavo) che è appena a -9 dal Crotone secondo. Ma fino alla Juve Stabia, che con il Venezia è a +3 dai play out, la corsa a un posto negli spareggi promozione è apertissima. Come aperta è la lotta salvezza con il solo Livorno, che stasera ha vinto in casa delle Vespe campane, che ha un ritardo importante (-11) difficilmente recuperabile. Il Trapani e il Cosenza con le vittorie odierne hanno infatti riaperto la lotta quantomeno per i play out con Ascoli e Cremonese che ora rischiano visto il periodo negativo. Questa la classifica aggiornata:

Benevento 73, Crotone 51, Spezia 50, Cittadella 49, Frosinone 48, Pordenone 46, Salernitana 43, ChievoVerona 42, Entella 41, Empoli 41, Pisa 40, Perugia 40, Pescara 38, Venezia 36, Juve Stabia 36, Cremonese 33, Ascoli 32, Cosenza 30, Trapani 28, Livorno 21