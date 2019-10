Serie B, la classifica aggiornata: vetta per 2. Crotone e Benevento in testa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa del derby Livorno-Pisa e della sfida di domani tra Cremonese e Frosinone, cambia la classifica della Serie B, con il Benevento raggiunto in vetta dal Crotone, vittorioso sul Venezia: ko dei sanniti, che fanno invece fare un bel balzo al Pescara. Risale piano piano anche lo Spezia, mentre non recuperano Juve Stabia e Trapani.

Classifica:

Benevento 18

Crotone 18

Empoli 16

Salernitana 15

Perugia 15

Ascoli 15

ChievoVerona 14

Cittadella 13

Pescara 13

Venezia 12

Pordenone 12

Virtus Entella 12

Cremonese 11*

Pisa 10*

Spezia 10

Frosinone 9*

Cosenza 8

Juve Stabia 7

Trapani 6

Livorno 4*

*una partita in meno