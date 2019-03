Serie B, la classifica aggiornata: vola il Brescia, Lecce al quarto posto

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Brescia vince all'ultimo secondo sul campo del Cosenza ed incrementa il vantaggio sulle inseguitrici. Il Lecce, dopo il successo nel derby con il Foggia vola al 4 posto, agganciando il Pescara sconfitto dal Cittadella. Questa la classifica aggiornata di serie B:

La classifica

Brescia 50

Palermo 45**

Verona 45

Lecce 44*

Pescara 44

Benevento 43**

Citadella 39*

Perugia 38*

Spezia 34*

Salernitana 34*

Cosenza 33

Ascoli 30***

Cremonese 27**

Foggia 26

Livorno 26**

Venezia 26**

Crotone 23*

Carpi 22*

Padova 20*

*= una partita in meno

**= due partite in meno

***= tre partita in meno