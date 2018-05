Serie B, la classifica: bagarre secondo posto. Salernitana salva

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo le gare della 40^ giornata giocate nel pomeriggio continua la bagarre per il secondo posto con cinque squadre racchiuse in quattro punti, ma il Parma giocherà domani, a due giornate dalla fine. Dietro quasi impossibile l'aggancio del Foggia ai play off visti i cinque punti di distacco dal Perugia, mentre la Salernitana strappa la permanenza in Serie B. In coda Ternana e Pro Vercelli vedono la Serie C (-5 dalla coppia Avellino-Ascoli che disputerebbero i play out) con l'Entella che ancora può sperare.

Classifica: Empoli* 78, Frosinone 68, Palermo 67, Parma* 66, Venezia 66, Bari 64, Cittadella 62, Perugia 59, Foggia 54, Spezia 53, Carpi 51, Salernitana 51, Brescia 47, Pescara 47, Cremonese* 44, Novara 43, Cesena* 43, Avellino 42, Ascoli 42, V. Entella 41, Ternana 37, Pro Vercelli 37