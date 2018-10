Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara fallisce il sorpasso in vetta sull'Hellas Verona pareggiando la sfida contro il Padova dopo averla a lungo condotta per 2-0. Gli abruzzesi restano al secondo posto con un punto meno dei veneti. In coda invece il Foggia può festeggiare la cancellazione del segno meno davanti ai punti fatti.

Questa la classifica dopo la sesta giornata: Hellas Verona 13, Pescara 12, Benevento* 10, Cremonese 10, Cittadella 10, Lecce 9, Salernitana 9, Spezia 9, Palermo* 8, Brescia 7, Crotone 7, Ascoli* 6, Padova 6, Perugia* 5, Venezia* 4, Carpi 4, Cosenza 3, Livorno* 2, Foggia** 1

* una gara in meno

* penalizzazione di otto punti