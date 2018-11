Serie B, la classifica dopo il posticipo: Pescara in testa, Lecce quinto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grazie alla vittoria ottenuta in extremis contro il Lecce, il Pescara torna in vetta alla classifica della Serie B, scavalcando il Palermo. Restano al quinto posto, invece, i salentini, che cercavano l'aggancio agli abruzzesi in seconda piazza.

Pescara 22

Palermo 21

Hellas 18

Salernitana 17

Lecce 16

Benevento 16

Cittadella 16

Brescia 15

Ascoli 15

Perugia 14

Spezia 13

Cremonese 12

Crotone 12

Venezia 12

Cosenza 8

Padova 8

Foggia 7*

Carpi 6

Livorno 5

* penalizzazione di otto punti