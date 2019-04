Concluse con il successo del Palermo sul Verona le gare della 32^ giornata di Serie B, ecco il consueto sguardo alla classifica. Sempre primo il Brescia, potenzialmente a +6 sul Lecce (che ha una partita in meno sia dei lombardi che dei siciliani terzi). In ottica salvezza, passo avanti del Foggia, che ora vede possibile l'aggancio al Crotone.

La classifica

Brescia* 57

Lecce 54

Palermo* 53

Benevento* 50

Pescara 48

Cittadella* 44

Perugia* 44

Spezia* 43

Ascoli* 39

Cremonese* 38

Cosenza 38

Salernitana* 35

Crotone 33

Foggia* 30

Venezia* 30

Livorno* 30

Carpi* 25

Padova 24

*= una gara in meno

📈La classifica al termine della giornata numero 32 della #SerieBKT. Il @palermocalcioit si rifà sotto per la promozione diretta, frenando la corsa dell'@HellasVeronaFC. Ancora tutti i giochi aperti in coda e in zona play-off. #FattoreB pic.twitter.com/VeWSl9W9gv

— Lega B (@Lega_B) 8 aprile 2019