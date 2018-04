Serie B, la classifica: Empoli a +11 sul terzo posto. Sale la Ternana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tantissimi pareggi e un paio di vittorie importanti nelle gare giocate nel pomeriggio e che hanno concluso il 35° turno di Serie B: in classifica si segnala un tutto invariato per sedici squadre su ventidue, mentre un bel balzo in avanti lo fanno il Foggia, impegnato ieri, Empoli e Ternana, le uniche squadre ad aver vinto. Per gli azzurri Serie A che è ormai vicinissima, a +11 dal terzo posto, mentre nella zona rossa salgono le Fere, lasciando la Pro Vercelli all'ultimo posto e portandosi a -4 dai playout.