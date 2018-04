Serie B, la classifica: Frosinone 2°, risale il Perugia e cala il Palermo

© foto di Federico Gaetano

Finisce un'altra giornata di Serie B, in grado di regalare emozioni e novità. Davanti a tutte continua a vincere l'Empoli, ormai sempre più vicino alla A: battuto il Cesena al "Manuzzi", con i romagnoli ora nei guai. Il Frosinone costruisce tanto, ma ad Avellino la risolve solo nel finale, e vince per 2-0, mentre si conferma il periodo nero del Palermo, che a Cittadella non va oltre lo 0-0. I rosanero agganciano quindi il Parma a 60 punti, ma sono dietro per gli scontri diretti. In coda, vittoria importantissima per la Pro Vercelli, che raggiunge a 34 la Ternana e torna a sperare. In generale lotta per salvezza e promozione sono assolutamente esaltanti a sei gare dal traguardo: