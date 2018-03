Serie B, la classifica: fuga Empoli, potenziale sorpasso del Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuga in vetta alla classifica per l'Empoli. Gli azzurri di Andreazzoli guardano tutti dall'alto con 60 punti, +5 sul Frosinone secondo in classifica e +6 sul Palermo. In coda da registrare il balzo in avanti dell'Entella che esce dalla zona playout.

Empoli* 60

Frosinone 55

Palermo* 54

Cittadella* 50

Bari* 50

Parma* 47

Perugia** 46

Venezia** 46

Carpi* 44

Spezia 42

Cremonese 41

Salernitana 41

Foggia* 40

Pescara 37

Avellino* 36

Novara 35

Entella* 35

Brescia* 34

Cesena* 33

Pro Vercelli* 30

Ascoli 30

Ternana 27

*una partita in meno.

**due partite in meno.